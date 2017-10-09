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Александр Рубцов
Аналитика
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Метафизика власти: Войны за государство

Аппаратные войны за государство

Философ Александр Рубцов о сопротивляемости реформируемой системы управления

Как заведено в России, перед президентскими выборами огромные интеллектуальные и финансовые ресурсы кидаются на подготовку программы главному кандидату. Сочинение стратегий жестко привязано у нас к электоральному циклу. В активности такого рода хорошо видны и попытки продвинуться по ряду направлений, и инерции, кажущиеся безнадежными.

До сих пор умозрительные программы страдали тем же недостатком, что и сама реальная политика, – невниманием, а то и просто игнорированием политического «сопромата» – собственной сопротивляемости реформируемого материала. Этот стиль отношения к действительности можно назвать «манипулятивным дирижизмом». Даже если здесь все более или менее понятно с тем, что будет делать власть, ей малоинтересно и совершенно не ясно, что в ответ будут делать «остальные». Потом, когда в очередной раз не все, мягко говоря, получается, провалы объясняют чем угодно, кроме собственной близорукости на грани слепоты.

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