Аппаратные войны за государство
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Как заведено в России, перед президентскими выборами огромные интеллектуальные и финансовые ресурсы кидаются на подготовку программы главному кандидату. Сочинение стратегий жестко привязано у нас к электоральному циклу. В активности такого рода хорошо видны и попытки продвинуться по ряду направлений, и инерции, кажущиеся безнадежными.
До сих пор умозрительные программы страдали тем же недостатком, что и сама реальная политика, – невниманием, а то и просто игнорированием политического «сопромата» – собственной сопротивляемости реформируемого материала. Этот стиль отношения к действительности можно назвать «манипулятивным дирижизмом». Даже если здесь все более или менее понятно с тем, что будет делать власть, ей малоинтересно и совершенно не ясно, что в ответ будут делать «остальные». Потом, когда в очередной раз не все, мягко говоря, получается, провалы объясняют чем угодно, кроме собственной близорукости на грани слепоты.
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