Цифровая болезнь российских чиновников
Почему нельзя выстроить новую экономику централизованно
- Андрей Синицын,
- Николай Эппле
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Внезапная любовь (или болезнь, в терминологии Игоря Шувалова) Владимира Путина к цифровой экономике логичным образом двигает горы – чиновники суетятся, пишут программы развития, считают необходимые расходы. Внимание Кремля – это ресурс, на который надеются авторы системных (во всех смыслах) реформ. Но внимание это рассеянное; поэтому сегодня цифровую экономику активно любят все, от стартаперов и депутатов Госдумы до ФСБ и Совета безопасности.
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