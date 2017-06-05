От редакции
Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: От редакции: Накормить цифрами

Инженеры человеческих цифр

Российская власть очень любит модные технические термины

Для того чтобы решить эту проблему [бедности и неравенства], нужно реализовать программу, о которой я сейчас рассказал. Нужно развивать новые технологии <...>» – Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума сделал ставку на цифровые технологии. Это новое слово для Кремля, раньше в той же роли были «инновации», «модернизация».

Вице-премьер Игорь Шувалов рассказывал журналистам, что президент «полностью заболел» цифровыми технологиями, «понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве». Путин призвал руководство «Ростеха», «Роскосмоса», «Росатома» и других крупных госкомпаний «создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты».

Шесть лет назад другой президент – Дмитрий Медведев – негодовал из-за того, что госкомпании мало расходуют на НИОКР и почти не производят инновационной продукции. Минэкономразвития тогда выпустило методичку по составлению инновационных планов – в частности, рекомендовалось создавать на предприятиях специальные подразделения по введению инноваций. Тогда готовилась концепция «Инновационная Россия – 2020». Сегодня принята «Стратегия развития информационного общества – 2030».

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