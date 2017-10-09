Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Статистика: Рост ненастоящий
Рост-то ненастоящий
Экономист Игорь Николаев о том, что строить оптимистические прогнозы пока не на чем
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Мы просто обязаны сделать вывод о том, что самый весомый вклад в экономический рост по итогам II квартала 2017 г. внесла именно оптовая торговля
Евгений Разумный / Ведомости
Российская экономика, как свидетельствует официальная статистика, растет: если в I квартале 2017 г. прирост ВВП по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. составлял 0,5%, то во II квартале уже 2,5%. Эти цифры неоднократно повторены высокопоставленными чиновниками, включая президента, который, находясь, по-видимому, под впечатлением именно от такой динамики показателей, сказал, что российская экономика «набирает обороты».
Возникает естественное желание посмотреть, за счет чего получен этот рост экономики. Надо же понять, какое качество сегодняшнего экономического роста мы имеем. Тогда можно будет судить о долговременности и устойчивости сформировавшейся динамики.
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