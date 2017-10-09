Смирись, Кавказ, идет Васильев
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Назначение лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева новым главой Дагестана, конечно, выбивается из череды других кадровых решений, принятых Владимиром Путиным в ходе двух масштабных губернаторских чисток этого года.
Во-первых, замена 71-летнего Рамазана Абдулатипова на 68-летнего Васильева явно не вписывается во вроде бы четко продекларированный Кремлем курс на омоложение региональной власти. Во-вторых, совсем не похоже это и на привычное уже назначение аполитичного технократа вместо профессионального политика, поскольку отработавший в Думе 14 последних лет (и пять из них – на посту лидера фракции партии власти) Васильев на технократа никак не тянет. Ну и в-третьих, нельзя в данном случае говорить и о делегировании в губернаторы опытного хозяйственника – если, конечно, не считать значимым управленческим опытом руководство думской фракцией единороссов.
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