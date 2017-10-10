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Иван Любимов
Аналитика
Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Человеческий капитал: Премия за образование

Высшее образование в средней экономике

Экономист Иван Любимов о том, почему в России высокая отдача от высшего образования

В ряде академических исследований (Gorodnichenko, Peter, 2005 и Belskaya, Sabirianova, Posso, 2014) указывается на положительную и довольно высокую отдачу от российского высшего образования. Об этом же результате упоминается и в недавнем тексте Владимира Гимпельсона и Ростислава Капелюшникова («Вызов «сверхобразованности»). Стоит ли рассматривать такое состояние дел с премией за образование как отражение развития, усложнения российской экономики? Ведь, казалось бы, отдача от образования служит сигналом о том, что спрос на навыки, которые оно дает, высок, и экономика совершает переход от более простых секторов, где высшее образование не востребовано, к более сложным.

Давайте представим себе, что производство в некоторой экономике определяется задачами трех видов сложности: низкой, средней и высокой. Например, уборка улиц, обработка картофельного поля, вождение автомобиля являются примерами простых задач. Составление и ведение баз данных, расчет простых показателей, характеризующих некоторые процессы и результаты, обслуживание несложного инженерного оборудования – задачами средней сложности. Наконец, создание программного обеспечения, проектирование сложного здания, управление технологичной корпорацией относятся к сложным задачам.

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