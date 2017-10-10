Высшее образование в средней экономике
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В ряде академических исследований (Gorodnichenko, Peter, 2005 и Belskaya, Sabirianova, Posso, 2014) указывается на положительную и довольно высокую отдачу от российского высшего образования. Об этом же результате упоминается и в недавнем тексте Владимира Гимпельсона и Ростислава Капелюшникова («Вызов «сверхобразованности»). Стоит ли рассматривать такое состояние дел с премией за образование как отражение развития, усложнения российской экономики? Ведь, казалось бы, отдача от образования служит сигналом о том, что спрос на навыки, которые оно дает, высок, и экономика совершает переход от более простых секторов, где высшее образование не востребовано, к более сложным.
Давайте представим себе, что производство в некоторой экономике определяется задачами трех видов сложности: низкой, средней и высокой. Например, уборка улиц, обработка картофельного поля, вождение автомобиля являются примерами простых задач. Составление и ведение баз данных, расчет простых показателей, характеризующих некоторые процессы и результаты, обслуживание несложного инженерного оборудования – задачами средней сложности. Наконец, создание программного обеспечения, проектирование сложного здания, управление технологичной корпорацией относятся к сложным задачам.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}