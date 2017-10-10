Мнения
Платный
Алексей Бессуднов| Дмитрий Куракин|Валерия Малик
Аналитика
Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Образование: Миф о всеобщем высшем

Миф о всеобщем высшем образовании

Исследователи Алексей Бессуднов, Дмитрий Куракин и Валерия Малик о том, что в России не слишком много образованных людей

Многие уверены, что по охвату населения высшим образованием Россия опережает большинство других стран. Часто приводятся данные ОЭСР, согласно которым более половины населения России в трудоспособном возрасте имеют высшее образование. Этот факт настолько утвердился в общественном сознании, что его мало кто ставит под сомнение. В России слишком много образованных людей и университетов; по выражению Владислава Иноземцева, страна больна «злокачественным» высшим образованием.

На самом деле эта точка зрения – миф, не основанный на реальных статистических данных. Мы подробно анализируем их в статье в новом номере журнала «Вопросы образования». Начнем со статистики ОЭСР. В категории tertiary education ОЭСР учитывает как высшее, так и среднее профессиональное образование, поэтому часто цитируемые проценты включают в себя в том числе и выпускников советских техникумов. Более того, ОЭСР не обладает независимыми источниками данных и их оценки основаны на данных Росстата.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике