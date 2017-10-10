Миф о всеобщем высшем образовании

Исследователи Алексей Бессуднов , Дмитрий Куракин и Валерия Малик о том, что в России не слишком много образованных людей

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После 9-го класса около 40% учеников ушло из школы в систему среднего профессионального образования Андрей Гордеев / Ведомости

Многие уверены, что по охвату населения высшим образованием Россия опережает большинство других стран. Часто приводятся данные ОЭСР, согласно которым более половины населения России в трудоспособном возрасте имеют высшее образование. Этот факт настолько утвердился в общественном сознании, что его мало кто ставит под сомнение. В России слишком много образованных людей и университетов; по выражению Владислава Иноземцева, страна больна «злокачественным» высшим образованием.

На самом деле эта точка зрения – миф, не основанный на реальных статистических данных. Мы подробно анализируем их в статье в новом номере журнала «Вопросы образования». Начнем со статистики ОЭСР. В категории tertiary education ОЭСР учитывает как высшее, так и среднее профессиональное образование, поэтому часто цитируемые проценты включают в себя в том числе и выпускников советских техникумов. Более того, ОЭСР не обладает независимыми источниками данных и их оценки основаны на данных Росстата.