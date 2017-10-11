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Филипп Стеркин
Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Цифра недели: 35 млрд руб.

Как Сечин делает деньги из воды

А правительство торгует Налоговым кодексом

Главный исполнительный директор «Роснефти» на то и Игорь Сечин, чтобы делать деньги из воды. 35 млрд руб. ежегодно в течение 10 лет – такой вычет из НДПИ принесет компании состоящее почти на 95% из воды нефтяное месторождение Самотлор. Другим компаниям в скидке отказано.

Как глава компании, Сечин выбивает для нее наилучшие условия. Это власти должны отправлять в корзину вредные для экономики запросы, а основной акционер может сменить CEO, если не одобряет его чрезмерную активность. Но для «Роснефти» это одно лицо, которое руководствуется принципом «закон – врагам, а друзьям или верным слугам – все». Закон (Налоговый кодекс, НК) запрещает индивидуальные налоговые льготы, власть их дает.

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