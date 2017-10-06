«Роснефть» получила налоговую льготу на крупном месторождении

«Роснефть» долго добивалась льгот для Самотлора (на него приходится около 10% добычи компании) «Самотлорнефтегаз»

Минфин и «Роснефть» договорились о льготах и инвестиционных стимулах для Самотлорского месторождения.

Министерство до 15 октября 2017 г. представит законопроект по предоставлению инвестиционных стимулов месторождению в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. на срок 10 лет, сообщили 6 октября «Роснефть» и Минфин. Со своей стороны нефтяная компания примет расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения добычи, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства и развития региональной инфраструктуры.

Планируется, что изменения начнут действовать с 1 января 2018 г., после принятия изменений в Налоговый кодекс.

«Уже на ближайшем заседании совета директоров компании мы утвердим расширенную программу инвестиций для Самотлорского месторождения и выполнения задач увеличения добычи в целях компенсации предоставленных стимулов», - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

«Роснефть» долго добивалась льгот для Самотлора (на него приходится около 10% добычи компании). Льготы рассматривались прошлой осенью как бонус для инвесторов при продаже 19,5% акций «Роснефти», рассказывали люди, близкие к сделке. Но Минфин был против, указывая на потери для бюджета. Выпадающие доходы оценивались в 60–80 млрд руб. в год (в зависимости от цены нефти), говорил чиновник министерства.

Летом Минфин предлагал не давать льготы Самотлору, а включить его в перечень пилотных проектов, на которых будет запущена налоговая реформа – замена НДПИ на налог на добавленный доход. Но «Роснефти» эта идея не нравилась.

«Для нас важно было создать экономически рациональные стимулы повышения инвестиционной активности для «Роснефти» на одном из крупнейших месторождений, - прокомментировал министр финансов Антон Силуанов. - Государство выиграет не только от увеличения добычи на месторождении уже в ближайшие годы, но и как контролирующий акционер «Роснефти» получит дополнительный доход в форме повышенных дивидендных платежей».

Добыча на Самотлоре падает. По итогам 2016 г. добыча «Самотлорнефтегаза» (ведет разработку Самотлорского месторождения) составила 20,3 млн т (-4,3%). В первом полугодии 2017 г. падение составило 4,8% до 9,7 млн т. При этом инвестиции «Роснефть» увеличивала. Так, в 2016 г. они выросли на 37,5% до 44 млрд руб., а в за шесть месяцев этого года - на 15,8% до 22 млрд руб.