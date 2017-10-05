Экономика
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Маргарита Папченкова| Виталий Петлевой|Филипп Стеркин
Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Льгота за воду

Одно из крупнейших месторождений «Роснефти» стало первым в очереди на льготы

Обводненным месторождениям других компаний Минэнерго предлагает подождать

Минэнерго внесло в правительство законопроект, который предоставляет налоговые льготы обводненным нефтяным месторождениям. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника. НДПИ должен быть снижен вдвое.

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