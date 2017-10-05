Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Льгота за воду
Одно из крупнейших месторождений «Роснефти» стало первым в очереди на льготы
Обводненным месторождениям других компаний Минэнерго предлагает подождать
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Минфин выступил против льготы из-за потерь для бюджета, тем более что за «Роснефтью» потянулись и другие компании
Евгений Разумный / Ведомости
Минэнерго внесло в правительство законопроект, который предоставляет налоговые льготы обводненным нефтяным месторождениям. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника. НДПИ должен быть снижен вдвое.
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