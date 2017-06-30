Четыре нефтяные компании могут получить налоговые льготы для обводненных месторождений

Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Нефтяники за воду платить не будут

Игорь Сечин дал понять инвесторам, что «Роснефть» может получить льготу задолго до того, как появился законопроект Минэнерго Marco Bello / REUTERS

Минэнерго отправило в правительство законопроект о льготах для обводненных месторождений, сообщил министр энергетики Александр Новак: с них будут взимать половину НДПИ.

Идея пришла из «Роснефти»: еще не имея согласия правительства, она уверяла инвесторов в реальности такой льготы для Самотлорского месторождения; льгота стала одним из условий приватизационной сделки с 19,5% «Роснефти».

В законопроект Минэнерго включен не только Самотлор, но и месторождения «Лукойла», «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», знает федеральный чиновник, но не говорит какие. Человек, знакомый с текстом документа, уверяет: названий нет и в нем, только добыча.

Есть критерии – крупные месторождения с высокой обводненностью в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, без льгот, с определенным остатком запасов и обводненностью (какими, не раскрывается). «Роснефть» предлагала обводненность 90%, запасы – 150 000 млн т; такие критерии давали льготу только Самотлору, значит, их поменяли.

Все четыре нефтяные компании отказались от комментариев. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на прошлой неделе ответил «Ведомостям», что работа над обводненными месторождениями ведется чиновниками и «Роснефтью» и в ближайшее время они «придут к хорошему результату».

«Новая льгота приведет к потерям и запустит процесс разрушения выстроенной годами системы налогообложения нефтяной отрасли, которая обеспечивает более 30% доходов бюджета сейчас», – предупредил представитель Минфина.

В Минфине выступали жестко против льгот даже для Самотлора: потери бюджета – 80 млрд руб. в год.

Льготы еще и для других компаний в Минфине посчитали и вовсе безумием.

«На совещаниях говорили: «Это хорошо для отрасли». Тогда можно порезать все социальные расходы и направить нефтяникам – хорошо же для отрасли», – иронизирует финансовый чиновник. Чиновник Минэнерго успокаивает: совокупные потери будут меньше 100 млрд руб.

По расчетам Минэнерго, выпадающие доходы бюджета до 2020 г. – 152,4 млрд руб., в 2020 г. бюджет получит 1 млрд руб. дополнительных доходов. Добыча в 2018–2020 гг. принесет 140,8 млрд руб. против 95,2 млрд, которые были бы без льгот, говорит человек, знакомый с законопроектом: «Лукавые компании шлют Минэнерго цифры прироста добычи, а Минфин в эти цифры, конечно же, не верит». Основания есть, считает он: «Кто проверял эти технологические схемы? Некоторые устарели: например, схема Самотлора – от 2011 г., новая только готовится».

Больше других компаний в первый год выиграет «Роснефть» – ее вклад в потери бюджета составит 50,2 млрд руб., считает Минэнерго.

Без льготы по НДПИ не избежать падения на 3–5% в год, угрожает чиновник Минэнерго.

Россия добывает и в ближайшие несколько лет будет добывать около 550 млн т нефти в год, указывает представитель Минфина: «Нужно ли спонсировать из бюджета прирост добычи или лучше потратиться на другие приоритеты?»

Вырастет ли добыча, сказать сложно, осторожен директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко, она должна перестать сокращаться. Но НДПИ же снижается не только на прирост, а на всю добычу, прирост должен быть очень велик, чтобы компенсировать потери бюджета, замечает участник ­совещания.

При снижении НДПИ вдвое операционный денежный поток компаний на баррель добычи на таких месторождениях вырастет на $5–7 при текущих ценах на нефть, оценивает Маринченко. Исходя из текущей добычи на Самотлоре «Роснефть» выиграет порядка 60 млрд руб. в год, столько же недополучит бюджет. «Все в отрасли знают, чей это на самом деле законопроект», – констатирует участник обсуждений: Минфин согласится, только если решение будет сверху.

Минфин предлагает компромисс: готовится налог на добавленный доход (НДД), который заменит большое количество бессистемных адресных льгот общим налоговым режимом, напоминает представитель Минфина. Сечин отвечал: НДД поддерживаем, но для Самотлора лучше льготы. Введение НДД займет время, а работать на обводненных месторождениях нужно сейчас, поддерживает руководитель другой нефтяной компании.

Минфин, по словам чиновника, законопроект Минэнерго даже не видел: это не внесение в правительство. Вносить надо после согласования, если кто-то не согласен – вносить с разногласиями.

Это не первый раз, когда Минэнерго пытается перехитрить Минфин. В позапрошлом году оно внесло законопроект о налоге на финансовый результат через Госдуму, но президент его развернул.

В этот раз не факт, что Минфину удастся похоронить идею так же легко, предупреждает участник совещаний: «Совещание по льготам весной было у помощника президента Андрея Белоусова, и он поддержал позицию Минэнерго». У бюджета сейчас не такая плохая ситуация, цена на нефть оказалась выше плановой в $40 за баррель, а на нефтяников продолжают повышать налоговую нагрузку (только недавно подтверждено повышение НДПИ в 2018–2019 гг.). «Тем нелогичнее это решение – повышать нагрузку для всех и снижать для избранных», – недоумевает федеральный чиновник.

НДД в отличие от льгот – автоматический регулятор величины налогов в зависимости от рентабельности, объясняют специалисты Vygon Consulting. Просто пока российская нефтяная отрасль действует в режиме ручного управления льготами и нефтяникам это нравится, объясняет Маринченко: выгоду НДД сложнее просчитать.