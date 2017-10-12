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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: От редакции: Банкротство не для всех

Слишком дорогое банкротство

Добиться признания банкротом смогла лишь небольшая доля безнадежных должников

Закон о банкротстве физических лиц, давший шанс должникам списать или реструктурировать долги и вернуться к нормальной жизни взамен на финансовые ограничения, два года работал вполсилы: большинство должников не могли позволить себе банкротство из-за дороговизны процедуры. Предложенное правительством упрощение порядка личного банкротства может облегчить положение сотен тысяч должников.

Поправки в закон о несостоятельности, распространившие институт банкротства на физлиц, оказавшихся не способными оплачивать свои долги, вступили в силу два года назад, 10 октября 2015 г. Заявление о банкротстве в арбитражный суд региона может подать заемщик или кредитор, в случае если сумма долга превысила 500 000 руб., а просрочка платежей превысила 90 дней. В случае его удовлетворения с имущества должника снимаются ранее наложенные аресты и ограничения, на сумму долга перестают начисляться штрафы и пени. Банкроту назначается финансовый управляющий, который занимается реализацией конкурсного имущества должника и ведет его расчеты с кредиторами. Помимо списания долга возможны его реструктуризация и рассрочка выплаты.

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