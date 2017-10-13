Выйдет ли Россия из Совета Европы

Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Права человека: Что нам Совет Европы

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Навальный, выиграв в Страсбурге по делу «Кировлеса», добился даже его пересмотра, однако результат оказался тем же Евгений Разумный / Ведомости

На этой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может отказаться признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Не исключено, что механизм выхода России из Совета Европы уже запущен. Об этом свидетельствует изменившееся отношение друг к другу обеих сторон в последний год.

ЕСПЧ активизировал производство по крайне чувствительным для российских властей темам. Недавнее решение по делу правозащитника Станислава Дмитриевского по жалобе, поданной 10 лет назад, касается осуждения по экстремистской статье и открывает целый массив аналогичных дел, уже принятых в производство с начала 2016 г. Это дела лидера Татарского общественного центра (запрещен в России) Рафиса Кашапова, активиста «Парнаса» из Барнаула Антона Подчасова, блогера Максима Ефимова вместе с делом о ликвидации его Молодежной правозащитной группы из Карелии, главного редактора газеты «Наш голос» Василия Бокина из Ульяновска, члена запрещенной НБП Дарьи Исаевой из Москвы, блогера Саввы Терентьева из Коми.