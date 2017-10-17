Зачем России регулярные амнистии

Это один из немногих работающих механизмов компенсации жесткости и обвинительного уклона правосудия

Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: От редакции: Оправдание амнистией

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Далеко не в каждой стране есть институт амнистии. В России с ее системой правосудия и исполнения наказаний амнистии необходимы, должны объявляться чаще и быть более массовыми.

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил к 100-летию революции 1917 г. амнистировать не только заключенных и находящихся под следствием, но и не уплативших штрафы по административным делам. По словам председателя СПЧ Михаила Федотова, нынешняя амнистия по уголовным делам будет менее масштабной, чем приуроченная к 70-летию Победы и коснувшаяся 244 000 человек.