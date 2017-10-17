Консерваторий Поклонской

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Виталий Милонов и Наталья Поклонская при правильном идейном консерватизме не отличаются консервативным поведением Сергей Савостьянов / ТАСС

Сегодняшней Россией правят, как известно, консерваторы, полагающие, что только старые скрепы удерживают нас от сползания в хаос. Но вот незадача. Последнее время хаос царит в основном в консервативном лагере. Духовные скрепы куются со скрипом, разрушающим идиллию. То бюст царя у консерваторов вдруг радикально замироточит. То лидер, осуждающий кинематографических радикалов, окажется на поверку обычным убийцей-уголовником. Консерватизм как форма партийной организации оказался намного сложнее консерватизма как идеологии.

Мы ошибочно порой полагаем, будто консерватизм – это соблюдение старой доброй традиции. Но, как показал американский политолог Кори Робин, консерваторы вполне могут выступать за перемены, если хотят сохранить главное. А главное – это их представление, что нельзя пускать во власть кого ни попадя. Есть люди, обладающие способностью управлять другими, и только их можно выдвигать наверх. Даже в условиях демократии, которая, казалось бы, такому подходу противоречит.