Новая неискренность

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«Физикам» нужна «лирика» и как системный партнер, и как среда обитания ученых Владимир Лещинский / TASS

Слова «откуда дует ветер» обычно подразумевают политическую конъюнктуру. Диаметральные смены идеологического курса показывают, что этот ветер дует у нас куда хочет. В 2004 г. «само существование страны» было увязано с модернизацией, экономикой знания, инновациями и человеческим капиталом. В 2012 г. проект развернули к прошлому и «духу» – к традициям, скрепам и культурному коду с лишней хромосомой. Но перед каждыми выборами необходимо изобретать что-то новое – и вот путинская валдайская речь – 2017 вернула модернизационную риторику: нас опять ждет инновационное будущее, но уже при экспоненциальном ускорении прогресса («Греф <...> байки на этот счет может рассказывать до утра»). «Теперь другим важнейшим фактором <...> становится научно-технологический, и его значение будет усиливаться <...> Это будет иметь прорывной характер и очень быстро будет решающим образом влиять на сферу политики и безопасности. Так, научно-технологический фактор приобретает универсальное политическое значение <...> становится решающим в сфере военной безопасности и международной политики». Более того, «быстро все очень происходит, и эти изменения носят необратимый характер». Уточним: новизна здесь не в необратимости прогресса, а в рисках необратимости технологических отставаний и дефиците времени – если оно вообще осталось.

Смена курса различается в словах и делах: судно так круто меняет галсы, только когда не на карте, а в жизни идет против ветра. Его мотает «по горизонтали», но и «по вертикали» развороты идеологии расходятся с низовыми практиками. Правильные слова о науке не меняют того, что с наукой реально делается. Уже перейден рубеж, когда менять надо не отношение к науке, а то, что к ней «относится», – саму систему внешнего управления. Это и органы навязанного универсального менеджмента, и институты самой науки, этой системой изнасилованные и испорченные.