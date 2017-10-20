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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: От редакции: Прецедентная защита

Исторический выбор Мединского

Выход диссертационного скандала за пределы исторической корпорации не оставляет возможностей хорошего исхода

Отказ от признания ошибки, стремление защитить специфически понимаемую честь мундира посредством политизации дискуссии не позволили урегулировать конфликт внутри исторической корпорации. Это привело к растущим репутационным издержкам участников скандала и может перевести его в правовую плоскость.

Сегодня президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) может лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук или сохранить ее.

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