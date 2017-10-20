Исторический выбор Мединского

Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: От редакции: Прецедентная защита

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Отказ от признания ошибки, стремление защитить специфически понимаемую честь мундира посредством политизации дискуссии не позволили урегулировать конфликт внутри исторической корпорации. Это привело к растущим репутационным издержкам участников скандала и может перевести его в правовую плоскость.

Сегодня президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) может лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук или сохранить ее.