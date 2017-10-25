Эфир насилия

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Нападение на нашу коллегу, заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, требует объективного и скрупулезного расследования, которое должно установить все детали преступления. Но удар ножом по горлу радиоведущей – это еще одно напоминание о стабильно высоком уровне насилия в обществе, готовности «оскорбленных» мстить тем, кого они считают своими врагами.

Татьяна Фельгенгауэр, к счастью, жива, пришла в себя и, надеемся, скоро вернется к работе. Больше вопросов к деталям нападения и личности обвиняемого. Борис Гриц, судя по деталям биографии и записям в соцсетях, где он обвинял Татьяну в киберпреследовании, выглядит как минимум неуравновешенным человеком. Вменяемость и подсудность Грица, безусловно, должна определить экспертиза. Но так или иначе популярная гипотеза о нападении одиночки вызывает некоторые сомнения: наличие у Грица нарисованного от руки плана здания с расположением помещений редакции создает впечатление серьезной подготовки. Запечатленные на видео ответы на вопросы правоохранителей также не выглядят бредом сумасшедшего.