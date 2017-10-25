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Иван Курилла
Аналитика
Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: 1917-й: Тихий Октябрь

Тихий юбилей Октября

Историк Иван Курилла о том, почему столетие революции сегодня обсуждают только историки

Столетие Октября страна, когда-то ведшая от него отсчет своего существования, встречает оглушительным молчанием. Историки, конечно, сейчас очень заняты – проводятся десятки научных конференций и семинаров, опубликовано уже и готовится к печати несколько хороших монографий. Но это внутрицеховое обсуждение. Для обычного гражданина России столетие революции проходит незамеченным. Ближайшая к тому историческому периоду тема, вокруг которой шумели споры, – фильм Алексея Учителя «Матильда» и борьба против него неистовой Натальи Поклонской – вообще не об этом. Телевидение обещает поразить зрителей сериалом «Троцкий». И это, собственно, всё.

Для сравнения: Франция к столетию своей Великой революции устроила всемирную выставку, напоминанием о которой стоит Эйфелева башня. Американская статуя Свободы была (пусть и опоздавшим на 10 лет) подарком к столетию войны за независимость. Казалось бы, уж на монументальное искусство в России ресурсов не жалеют. Но нет ни выставки, ни монумента, ни даже отечественного блокбастера на экранах.

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