Диктатура аббревиатуры
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На фасаде огромная надпись светящимися буквами «ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница». Приставка «ГБУЗ» на основной вывеске появилась не очень давно. И не только на этом здании. Десятки тысяч учреждений по всей стране оснащают свои вывески неудобочитаемыми аббревиатурами – и это в лучшем случае. В худшем на вывеске будет идти бесконечное перечисление вышестоящих организаций, потом длинное наименование организационно-правовой формы и только потом в самом низу маленькими буквами сообщается, что под вывеской находится детский сад номер такой-то. В документах – та же проблема. Студентов заставляют писать, что они учатся не в таком-то университете, а в ФГБОУ ВО, и не дай бог по старинке написать «ФГБОУ ВПО».
Бессмысленные аббревиатуры вырываются из гетто финансовых документов и официальных постановлений и становятся неотъемлемой частью всех упоминаний бесчисленных государственных и муниципальных, а часто и негосударственных учреждений и предприятий. И если в отдельных случаях – для поставщика, например – организационно-правовая форма еще может иметь значение, то для пользователя это просто засорение информационного пространства. Очевидно, что государственная больница является государственной и есть все основания подозревать, что ее деятельность связана со здравоохранением. Сложно также заподозрить, что государственный университет не является государственным или что его деятельность не связана с высшим образованием.
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