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Наталья Ищенко
Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Компания недели: «Магнит»

«Магнит» в ожидании позитива

Как плохие показатели смотрятся на фоне игры «в долгую»

На прошлой неделе один из крупнейших российских ритейлеров – «Магнит» сообщил о неожиданном сокращении чистой прибыли вдвое и о заметном снижении рентабельности за III квартал. Рынок отреагировал резко: расписки «Магнита» на Лондонской фондовой бирже рухнули на 15%, акции на Московской бирже – на 9,5% и продолжали дешеветь в понедельник и вторник.

«Магнит» Сергея Галицкого – одна из основных российских голубых фишек, последние несколько лет это любимец инвесторов. История «русского Сэма Уолтона» (основатель Wal-Mart), без участия государства создавшего из маленькой краснодарской компании лидера в ритейле с оборотом более 1 трлн руб., была едва ли не единственной подобной историей успеха, в которую могли вложиться как российские, так и зарубежные инвесторы.

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