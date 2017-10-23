Редизайн магазинов стоил «Магниту» 2% выручки и резкого падения капитализации

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Акции компании в пятницу на Московской бирже подешевели на 9,48% М. Стулов / Ведомости

Падение котировок второй по обороту продовольственной розничной компании в России, «Магнита», в пятницу было максимальным с ноября 2008 г.: на Лондонской фондовой бирже его расписки подешевели до $32,5, или на 14,41%.

Причина – отчетность «Магнита» за III квартал и снижение прогноза выручки за год. Чистая прибыль «Магнита» упала на 53,3% до 6,9 млрд руб., что гораздо ниже консенсус-прогноза «Интерфакса» (12,9 млрд руб.). Выручка за квартал выросла на 6,5% до 286 млрд руб., прогноз «Интерфакса» – 292,5 млрд руб. EBITDA за квартал сократилась на 27,9% до 20,66 млрд руб., рентабельность EBITDA стала 7,23% против 10,67% в III квартале 2016 г.