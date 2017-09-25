Крупнейший ритейлер в России утвердил дивидендную политику

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В этом и следующем году X5 останется самым быстрорастущим продовольственным ритейлером в стране, ожидают аналитики Андрей Гордеев / Ведомости

Наблюдательный совет X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», утвердил первую дивидендную политику, сообщил ритейлер. В соответствии с ней компания будет направлять акционерам не менее 25% консолидированной чистой прибыли по МСФО, если это позволит финансовое положение. Решая, одобрять ли выплату дивидендов, набсовет X5 будет ориентироваться на целевое отношение чистого долга к EBITDA ниже 2. «Х5 достигла уровня, начиная с которого можно начать выплату дивидендов без ущерба для дальнейшего развития», – процитирован в сообщении председатель набсовета X5 Стефан Дюшарм.

О том, что X5, никогда до сих пор не платившая дивиденды, может начать такие выплаты, рассказывал в августе главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. В приоритете остается рост бизнеса, но «обоснованный дивидендный поток в сочетании с консервативным подходом к долговой нагрузке будет выгоден» инвесторам, отмечал тогда он. Это, по его словам, позволит ритейлеру улучшить финансовый профиль, расширить базу инвесторов, устранить разрыв между фундаментальной стоимостью X5 и ее рыночной капитализацией.

Основной акционер X5 – «Альфа-групп» (47,9%), 14,4% – у основателей «Пятерочки», в свободном обращении – 37,6%.

Первые дивиденды акционеры X5 согласно сообщению могут получить уже по итогам 2017 г. Долговая нагрузка не должна этому воспрепятствовать, считают аналитики «ВТБ капитала»: по их прогнозу, соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2017 г. составит 1,5. Консенсус-прогноз чистой прибыли X5 Bloomberg за 2017 г. – 36,6 млрд руб. против 22,3 млрд руб. годом ранее. Получается, если ритейлер не превысит целевые показатели, на выплаты акционерам может пойти не менее 9,15 млрд руб.

25% чистой прибыли – комфортный для компании уровень минимального порога и в целом интересный для инвесторов уровень выплат, отмечает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Дивидендная доходность бумаг X5 могла бы составить около 1,5%, подсчитала она. С одной стороны, это относительно низкий уровень доходности – например, в сравнении с бумагами нефтегазового сектора, говорит Колупаева, однако инвесторы в целом не воспринимают бумаги ритейлеров как дивидендную историю – это ставка на рост их бизнеса. «Правда, по мере того как на российском рынке приближается горизонт зрелости и замедления темпов роста компаний – механизм дивидендных выплат становится фактором привлекательности для потенциально более широкого круга инвесторов», – поясняет аналитик.

Принятие дивидендной политики позитивно для X5 в глазах инвесторов, констатируют аналитики «ВТБ капитала»: теперь бумаги будут интересны более широкому кругу потенциальных покупателей. Согласно их прогнозу, в этом году основной конкурент X5 – ритейлер «Магнит» Сергея Галицкого может выплатить дивиденды на 29 млрд руб., или 60% чистой прибыли при доходности 2,6%. Однако X5, как ожидает «ВТБ капитал», будет самым быстрорастущим публичным продовольственным ритейлером в стране и в 2017 г., и в 2018 г.

Выручка X5 в первом полугодии этого года выросла на 27% до 613,9 млрд руб. Обороты конкурентов росли медленнее: например, выручка у «Магнита» увеличилась на 5,7%, у «Ленты» – на 16,7%, а у группы «Дикси» упала на 10,9%.