Игры памяти
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Участие президента в открытии московского монумента жертвам политических репрессий в день их памяти 30 октября – значимый шаг, который должен обозначить отношение государства к гибели миллионов людей и недопустимость повторения трагедии. Однозначные формулировки тем важнее, что отношение к репрессиям в обществе размывается, а доля ничего о них не знающих растет.
По данным «Мемориала», в 1920-е – начале 1950-х гг. были расстреляны, отправлены в концлагеря и ссылку от 11 млн до 12 млн жителей СССР, представлявших все слои общества – от простых крестьян и рабочих до секретарей ЦК ВКП(б). Говоря об отношении к репрессиям на открытии «Стены скорби», Владимир Путин процитировал слова Натальи Солженицыной: «Знать, помнить, осудить и только потом простить». Президент подчеркнул, что преступления того периода не подлежат оправданиям и не могут быть забыты.
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