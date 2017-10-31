Кто должен развивать криптовалюту

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Тотальный контроль над криптовалютами не лучшее, что может сделать государство для развития этой сферы Ярослав Чингаев / Ведомости

Цифровое новшество нового десятилетия – криптовалюта сегодня не только оказалась в центре внимания финансового сообщества, но и стала темой для рассмотрения на самом высоком государственном уровне. В частности, ведомства обсуждают создание государственной криптовалюты, в основе обращения которой лежала бы технология распределенного реестра, подобная той, что обеспечивает сегодня победное шествие биткойна и других криптовалют. Казалось бы, поначалу безобидные эксперименты с технологией распределенного реестра и биткойном должны были остаться уделом локальных сообществ креативных людей, ищущих новые впечатления от цифровых математических моделей, равно как и возможность на этом заработать. И в этом смысле их интерес к инструменту понятен. А вот почему государство вдруг решило попытаться стать главным субъектом в этой новой сугубо негосударственной виртуальной игре?

Возможно, дело в том, что модель виртуальных криптовалют, построенная на основе технологии распределенного реестра (блокчейн), оказалась потенциально способной пробить брешь в монополии государства на эмиссию денег, обслуживающих в современных экономических системах товарно-денежные отношения и инвестиционные потоки. Сегодня исключительно центральные банки регулируют эмиссию и гарантируют номинальную величину денег, которые мы используем для расчетов за товары и услуги, а также в инвестиционных операциях. Однако прогресс в развитии цифровых коммуникаций создал качественно иную среду, когда для ее субъекта открывается возможность взаимодействовать и вступать в экономические взаимоотношения с любыми открытыми для него контрагентами без традиционных денег и посредников, будь это другие люди или компании, и все это может происходить без особых затрат и без участия государства в лице его регулирующих органов. Достаточно располагать подходящим гаджетом и доступом в интернет. Технология распределенного реестра оказалась удачно встраиваемой в такое взаимодействие в части обслуживания товарно-денежных и инвестиционных сделок. Уже сегодня можно платить виртуальной валютой за товары, услуги и даже участвовать в инвестиционных транзакциях. Таким образом, технология распределенного реестра и построенная на ее основе виртуальная криптовалюта вполне могут претендовать на то, чтобы создать негосударственные (частные) или децентрализованные деньги.