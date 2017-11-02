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Александр Кынев| Николай Петров|Алексей Титков
Аналитика

Регионы на предвыборной паузе

Технократический подход не решает накопившихся системных проблем

Осенний выпуск мониторинга социально-экономического и политического здоровья регионов, который под эгидой Комитета гражданских инициатив выходит уже три года, не дает оснований ожидать обострения ситуации в ближайшее время. Но это обманчивое затишье, которое не должно обнадеживать: нерешенными остаются не ситуативные, а преимущественно системные проблемы.

В работе над рейтингом мы анализируем показатели по трем главным изменениям: социально-экономическое благополучие, политическая ситуация, протестная активность. Собственно экономика, демонстрирующая некоторую стабилизацию, перестала играть роль составной части серьезного неблагополучия, как раньше. Экономическая картинка очень генерализована и не позволяет учитывать всю сложность и многообразие ситуации (и обращения в федеральный центр с просьбой об экстренной финансовой помощи со стороны Удмуртии, Карелии и Хакасии тому хороший пример). Кроме того, ситуация оценивается по региону в целом, а положение там отдельных предприятий, отраслей, городов очень разное, о чем свидетельствует и обсуждение задержек зарплаты на совещании Владимира Путина с членами правительства, и рост протестов по локальным социально-экономическим поводам. Но и в целом протестная активность в регионах в первой половине 2017 г. в сравнении с предшествующим полугодием заметно выросла, причем в основном за счет выступлений против коррупции, проблем правоохранительной системы и по жилищно-коммунальной теме. При этом число выступлений политической направленности – выборы и местное самоуправление, гуманитарные проблемы, внешняя политика – в регионах, наоборот, сократилось.

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