Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: От редакции: Мираж национализма
Мираж национализма
Современные националисты неопасны, но украшают полицейскую отчетность
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Российские националисты – едва ли не единственная общественная сила, пытающаяся освоить День народного единства, – остаются политическими и идеологическими маргиналами, удобным объектом полицейской отчетности.
Самодеятельные публичные акции националистов в минувшие длинные выходные были немноголюдными. В традиционном шествии в Люблине, по официальным данным, участвовали 200 человек, еще столько же – в другом согласованном мероприятии у метро «Октябрьское Поле». Даже с учетом вероятного занижения числа участников полицией цифра скромнее, чем в середине 2000-х гг., когда счет шел на тысячи человек.
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