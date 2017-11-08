13,4 млн секретов

Именно столько документов из архива бермудской юридической фирмы Appleby попало в руки Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Три дня назад журналисты со всего мира, изучавшие утечку, получившую название «райское досье», в своих статьях раскрыли спрятанные в офшорах тайны клиентов – от британской королевы до Боно из U2. Оказывается, даже они инвестировали в офшоры. Еще из документов стало известно, кто помог бизнесмену Юрию Мильнеру покупать акции Facebook и Twitter («дочка» «Газпрома» и ВТБ) и что у нынешнего министра торговли США есть общие бизнес-интересы с российским «Сибуром» (он владел долей в судостроительной компании, обслуживающей «Сибур»). В очередной раз подтвердилось, что большие и малые секреты минувших дней в любой момент могут всплыть на поверхность и вызвать скандал. Теперь американские СМИ критикуют основателя Facebook Марка Цукерберга за то, что он брал деньги у российского бизнесмена, который, по их мнению, мог быть связан с Кремлем.

Утечки из офшоров стали случаться с завидной регулярностью – это уже вторая за полтора года. Весной 2015 г. достоянием общественности стал архив из 11,5 млн документов другого крупного регистратора офшоров – панамской Mossack Fonseca. Из него стало известно, что, например, через офшоры, связанные с другом детства президента России – виолончелистом Сергеем Ролдугиным, – проходили активы на сотни миллионов долларов. Ни Ролдугин, ни президент России в этом ничего особенного не увидели. А вот премьер-министр Исландии подал в отставку, когда из документов панамского досье стало известно, что у него был незадекларированный офшор.

Оба раза документы раскрывались по одинаковой схеме. Источник передавал файлы немецкой Süddeutsche Zeitung, которая делилась документами с ICIJ, а тот передавал их партнерам. Над архивом в течение года работали сотни журналистов из десятков стран. В один день по всему миру они выпустили разоблачительные публикации. Интерес к «райскому досье» уже проявили налоговики Великобритании.

Развитие технологий, конечно, облегчает работу тем, кто хочет ознакомиться с чужими секретами. Когда-то, в эпоху расцвета офшоров и бумажного делопроизводства, сложно было и представить себе, что кто-то сможет похитить хотя бы треть из 13,4 млн документов и в течение года держать этот факт в тайне. Электронный архив такого размера весит несколько терабайт и его буквально можно унести в кармане.

Не похоже, что власти собираются противодействовать таким утечкам. Растущая уязвимость офшорных архивов сопутствует мировой кампании по борьбе с офшорами. Правительства многих крупных стран дали понять: терпеть непрозрачный бизнес они не хотят. И в борьбе с ним разные методы хороши. И в случае с Mossack Fonseca, и в случае с Appleby участники расследования намекали на связь источника утечки с госструктурами. В таких условиях, кажется, раскрытие тайных операций офшорных компаний из самых закрытых юрисдикций – это только вопрос времени.