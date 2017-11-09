Чисто женское преступление
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Качество законодательного регулирования гражданских, трудовых, налоговых, бюджетных отношений непосредственно влияет на количество правонарушений. Например, большое количество налогов, правил определения налоговой базы и предоставления отчетности делает практически неизбежным нарушение этих правил. Нечеткое формулирование требований законодательства приводит к различиям в их трактовке и, как следствие, к правонарушениям. Но бывает так, что и количество правил небольшое, и сформулированы они понятно, но действуют избирательно, ставя под вопрос социальную справедливость такого законодательства и его применения. Именно такая проблема регулирования есть в отношении порядка государственной поддержки семей c детьми.
При рождении, усыновлении второго или последующих детей российские женщины получают право на материнский капитал (в 2017 г. – 453 000 руб.). Для многих семей, особенно малообеспеченных, это значительная финансовая поддержка, получить которую, однако, могут далеко не все. В соответствии с законом потратить средства маткапитала можно на улучшение жилищных условий, платное образование детей, на товары и услуги, способствующие социальной адаптации детей-инвалидов, а также на накопительную часть пенсии. Как показывают исследования сотрудников Гендерного центра Европейского университета, воспользоваться материнским капиталом в соответствии с условиями программы способны семьи со средним и выше достатком. Остальным же приходится либо отказываться от использования полученных сертификатов, либо искать серые схемы их реализации.
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