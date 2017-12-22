День свободных выборов не для всех

Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Праздник не для всех

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Успехи внесистемной оппозиции на муниципальных выборах 2017 г. не смогли сплотить ее даже на уровне Москвы, возвращая общественные настроения на несколько лет назад – к сегментации, сегрегации и битве за локальные повестки. Это усиливает и без того ощутимую апатию в обществе.

Попытка проведения в столице первого за предвыборные полгода массового митинга, способного объединить разные группы оппозиции, завершилась неудачей. 13 декабря Илья Яшин, избранный в сентябре председателем совета муниципальных депутатов Красносельского района, и его единомышленники в совете предложили провести 24 декабря – в день, когда Владимира Путина должны выдвинуть в президенты, – на территории района у Садового кольца митинг-праздник «День свободных выборов». Инициатива вызвала недовольство мэрии, объявившей, что массовое мероприятие районного масштаба требует согласования на уровне правительства Москвы. 19 декабря заявку на другой митинг, на традиционном для оппозиции месте – пр-те Академика Сахарова, подал политик Дмитрий Гудков (он собирается баллотироваться в мэры Москвы в сентябре 2018 г.). Мэрия согласовала заявку Гудкова стахановскими темпами, всего за пять часов, а глава департамента региональной безопасности мэрии Владимир Черников подчеркнул, что митинг Гудкова согласован из-за призыва Яшина к «незаконной политической акции».

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