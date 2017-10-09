Власть и сторонники Навального в полупозиции

Акции сторонников Алексея Навального в день рождения Владимира Путина привлекли меньше народа, чем ранее в этом году. Полиция действовала менее жестко. Ни то ни другое не позволяет говорить о тренде – скорее о некоей промежуточной ситуации, из которой могут быть разные выходы.

Субботние акции оппозиции с требованиями политической конкуренции и свободы для арестованных главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и начальника его штаба Леонида Волкова, не разрешенные в большинстве городов, оказались менее масштабными по сравнению с акциями 26 марта и 12 июня. В июне протесты охватили более 150 городов по всей стране, в них участвовало, по разным оценкам, от 100 000 до 150 000 человек. Седьмого октября акции прошли в 100 городах, число участников подсчитывается (см. статью на стр. 02). По данным ГУВД Москвы, в субботу на улицы столицы вышло 3000 человек – в 2,6 раза меньше, чем в марте, и в 1,5 раза – чем в июне.

Это не означает, что протест сходит на нет, считает политолог Алексей Макаркин. Акции 7 октября организовали для поддержания тонуса региональных штабов. Сыграли роль и аресты Навального и его соратников в регионах. Силовики, вероятно, рассчитывали таким образом дезорганизовать субботние акции или даже предотвратить их, но не достигли цели.

Отсутствие четких лозунгов и ярких раздражителей (таких, как фильм «Он вам не Димон» в марте) можно рассматривать как отсутствие стратегии или растерянность из-за неясных перспектив предвыборной кампании. В случае появления нового громкого расследования о коррупции в высших эшелонах власти возможен и новый виток интереса к Навальному.

Налицо и иная, более сдержанная реакция властей и полиции на не санкционированные в большинстве регионов акции протеста. В большинстве городов полиция вела себя сдержанно, в столице митингующих на Пушкинской площади призывали к взаимной вежливости. По данным портала «ОВД-инфо», полиция задержала 290 человек в 26 городах, много меньше, чем в прошлый раз. Жесткие задержания (Петербург, Ярославль, Якутск) и избиения были редкостью. В Москве задержано лишь несколько человек.

По мнению политолога Екатерины Шульман, накануне акций власти и полиция могли получить указание не усердствовать при разгоне по имиджевым соображениям, но некоторые не услышали сигнала. Вероятно и другое: получив разрешение действовать по собственному усмотрению, на местах предпочли не обострять ситуацию и не провоцировать новые конфликты, если протестующие ведут себя мирно. Так или иначе в большинстве регионов власти и полиция соблюли букву и дух Конституции, не препятствуя мирным, пусть и несанкционированным митингам, считает Шульман. В будущем на улицы может выйти больше людей, и официальным лицам будет трудно дать правдоподобные объяснения жестокости сил правопорядка.