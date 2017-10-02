Перестраховка от Навального
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Кандидат необъявленной президентской кампании, юридически не имеющий права на участие в ней, Алексей Навальный в пятницу был задержан в Москве за повторные призывы принять участие в несогласованной, по версии властей, массовой акции – встрече со сторонниками в Нижнем Новгороде. Действия власти обозначили наиболее болезненную для нее накануне выборов активность – митинги, особенно несогласованные, напоминающие о протестном предвыборном сезоне 2011–2012 гг.
Турне Навального по России от Владивостока до Мурманска – вторая часть его федеральной кампании после открытия 80 штабов в ключевых городах. Попытки не согласовать, затянуть время переговоров или отказать в проведении встреч выглядели отдельными проявлениями административного рвения региональных чиновников, пока дело не дошло до задержания Навального московскими полицейскими. Акция в Нижнем все равно состоялась – как флешмоб внутри экстренно организованного городом фестиваля «Позитивный Нижний» – порядка 250 сторонников оппозиционера водили хоровод внутри оцепления, выкрикивая «Позитивный Нижний за Навального». В других городах число участников встреч достигало нескольких тысяч человек.
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