Навального отпустили из полицейского участка в Москве

Оппозиционный политик Алексей Навальный написал в Twitter, что его отпустили из полицейского участка в Москве. Он также поблагодарил всех за поддержку и заявил, что «план сорвать региональные митинги не сработает».

По словам политика, в субботу состоится встреча Навального со сторонниками в Оренбурге, а в воскресенье - в Архангельске.

Ранее Навальный сообщил, что он был задержан в подъезде дома в Москве. В пятницу он собирался провести встречу с избирателями в Нижнем Новгороде. Администрация города указала, что митинг не был согласован.

В пресс-службе МВД по Москве пояснили, что Навальный был задержан «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии». Политик в своем микроблоге в Twitter написал, что он «ничего такого не делал».