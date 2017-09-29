В отношении Навального составили протокол об административном правонарушении

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что в отношении Алексея Навального составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«Материалы дела об указанном административном правонарушении будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения», — говорится в сообщении московского главка МВД.

Ранее Навальный сообщил, что его задержали в подъезде дома в Москве. В пятницу он должен был провести встречу с избирателями в Нижнем Новгороде. Администрация города заявила, что митинг не согласован.