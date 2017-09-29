Сегодня он должен был выступить на митинге в Нижнем Новгороде

Алексея Навального задержали в подъезде дома в Москве (архивный кадр) Д. Абрамов / Ведомости

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что его задержали в Москве. «Сижу в полиции. За что задержали и какие ко мне претензии не говорят», — написал он в Twitter. О причинах задержания пока ничего не известно. «Как обычно. Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знает. За что, говорю, задержан? — Сейчас разберемся», — отметил Навальный.

Политика доставили в ОВД «Даниловский». «Ох, как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал — задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина — из нее полиция», — написал Навальный в Instagram.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) Сен 29 2017 в 12:00 PDT

29 сентября он должен был выступать на митинге в Нижнем Новгороде. «Кремль воспринимает мои встречи с избирателями как огромную угрозу и даже оскорбление — ведь к ним на встречи никто бесплатно не приходит… Они долго говорили, что у оппозиции нет поддержки в регионах, и сейчас им больно смотреть на наши митинги. Как это объяснить самим себе?» — добавил Навальный в Twitter.

В начале недели руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков сообщил, что местные власти практически перестали согласовывать встречи оппозиционера со сторонниками, которые он проводит в рамках своего «предвыборного тура». Из-за отказов в согласовании маршрут на эту неделю удалось построить с трудом, говорил Волков. По его мнению, причиной отказов стали удачные встречи в Мурманске, Омске и Екатеринбурге, где такого противодействия не было. Тогда же Волков заявил, что в случае отказа в согласовании или предложений об изменении места организаторы будут считать, что согласование получено, и проводить митинги там, куда подавали заявку.

В пятницу Навальный должен был провести встречу с избирателями в Нижнем Новгороде. Администрация города заявила, что митинг не согласован. На сайте горадминистрации говорилось, что она хотела сообщить организаторам о невозможности проведения митинга в выбранном месте и предложить другое, но организаторы не пришли за ответом. Власти предложили несколько мест, одно из которых организаторы выбрали, но оно оказалось занято, говорил юрист ФБК Иван Жданов: «Никаких обязанностей проверять занятость места у нас нет, как и у администрации нет права предлагать занятые места».

После заявления горадминистрации Навальный заявил, что он направил в МВД, СКР, ФСБ и прокуратуру заявление «о преступлении и готовящейся провокации». Встречу в Нижнем Новгороде он обещал провести. Кроме того Навальный заявил, что им уже несколько раз отказывали в согласовании встречи в Санкт-Петербурге. Поэтому его штаб подал еще одну заявку на 7 октября, сообщил Навальный: «Если администрация снова незаконно отказывает нам, то я просто приезжаю и провожу свою встречу на Дворцовой площади. А после нее — мирное шествие».

Позже в четверг Навальный написал, что «администрация СПБ не вынесла отказа на нашу заявку». «По закону получается митинг-встреча» на Марсовом поле согласован, поскольку они не получили ответа от властей города, написал Навальный.

За неоднократное нарушение порядка организации публичных мероприятий в 2014 г. было введено уголовное наказание, предусматривающее в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. Неоднократным нарушение признается, если человек привлекался к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ более двух раз в течение 180 дней. В августе Алексей Навальный был оштрафован на 300 000 руб. по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ за повторное нарушение правил организации публичного мероприятия. Тогда по этой же статье были оштрафованы двое его соратников — Леонид Волков и Николай Ляскин. Поводом для административного наказания стал «агитационный субботник», который проводили соратники Навального 8-9 июля. Тогда волонтеры раздавали прохожим различную агитационную продукцию. Ранее протоколы за нарушение правил организации уличных акций в отношении Навального составлялись после несанкционированных акций 26 марта и 12 июня.

Адвокат Навального Иван Жданов подтвердил «Ведомостям» его задержание. Он считает, что его могли задержать, чтобы не пустить на встречу со сторонниками в Нижнем Новгороде и не исключает, что к вечеру его отпустят. По словам Жданова, Конституционный суд в постановлении по делу активиста Ильдара Дадина, который был осужден за неоднократное нарушение порядка организации и проведения публичных мероприятий четко разъяснил, что к лишению свободы за нарушение порядка проведения митингов можно приговаривать только в том случае, если оно повлекло утрату мероприятием мирного характера или привело к причинению существенного вреда здоровью кого-либо или имуществу. «Часть 8 ст. 20.2 КоАП не влечет существенный вред здоровью или имуществу, поэтому никаких оснований для заведения уголовного дела нет», — считает адвокат.

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