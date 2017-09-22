Пустят ли теперь Навального на выборы

Защита Навального считает, что Россия обязана выполнить решение ЕСПЧ после резолюции Комитета министров совета Европы Максим Стулов / Ведомости

Комитет министров Совета Европы решил, что Россия не в полной мере исполнила решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Навальный и Офицеров против России». Этот вопрос комитет рассмотрел на заседании 21 сентября. Пресс-служба Совета Европы сообщил, что Комитет министров призывает обеспечить доступ Навального к выборам. Несмотря на решение ЕСПЧ, власти продолжают ущемлять права политика, говорится в заявлении, поэтому необходимо принять меры для устранения последствий судебного решения, в частности, запрета Навального участвовать в выборах. Комитет министров решил оставить этот вопрос на дальнейшем контроле.

««Решение ЕСПЧ не исполнено, Навальный должен быть допущен до выборов». И это уже говорю не я, а Совет Европы. И говорит он это не потому, что ему хочется сделать политическое заявление, а потому что это формальная процедура: Комитет министров Совета Европы осуществляет надзор за исполнением решений ЕСПЧ», - написал сам политик у себя на сайте. Он считает, что решение Комитета министров Совета Европы означает, что приговор незаконен, а значит он «незаконно лишен избирательного права и должен быть допущен до выборов».

Решение ЕСПЧ носит обязательный характер исполнения, Комитет министров же создан для контроля за исполнением этих решений, говорит адвокат Навального Ольга Михайлова: «Достаточно мало дел, которые он берет в свое производство. Наше дело они взяли. Их резолюция как раз направлена на то, что Россия обязана исполнить решение ЕСПЧ. Суд четко написал, что именно было нарушено, в том числе указал, что не уголовно наказуемые действия были расценены как уголовно наказуемые. В новом же рассмотрении повторились все те нарушения, которые ЕСПЧ уже полностью признал». Комитет министров указал, что решение не исполнено и что Навального следует допустить до выборов, это дело будет рассматриваться на сессии в декабре, где Россия должна будет отчитаться исполнено ли требование, которое было и в решение ЕСПЧ, и в этой резолюции комитета министров, говорит Михайлова: «Они высказали свою точку зрения. То, что говорит ЕСПЧ и комитет министров, должно исполняться государствами, которые ратифицировали конвенцию о защите прав человека». Жалобу в ЕСПЧ на новое решение суда они пока не подавали, поскольку комитет министров принял обращение, чтобы рассматривать вопрос о неисполнении решения, добавляет адвокат: «Пока мы ждем от России шагов, чтобы исполнить нормально то решение, которое уже было вынесено ЕСПЧ».

Минюст России счёл решение Комитета министров Совета Европы попыткой «недобросовестного использования конвенционного механизма и рабочих органов Совета Европы для оказания политического давления на российские власти в предстоящий электоральный период». В заявлении министерства говорится, что Россия предоставила «исчерпывающую информацию о мерах, принятых по исполнению соответствующего судебного акта». Он указал, что заявителям была выплачена присуждённая компенсация, а также что Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса», было проведено новое судебное разбирательство и вынесен новый обвинительный приговор. По мнению Минюста, секретариат Комитета министров Совета Европы просто не изучил внимательно представленные российской стороной материалы и не проанализировал меры, которые предприняли государственные органы и судебные инстанции России, исполняя решение ЕСПЧ. Решение комитета министров свидетельствует не только о том, что он вышел за пределы своей компетенции, но и о «политизированности и предвзятости» подходов к доводам российской стороны, считает ведомство.

В заявлении Минюста подчеркивается, что Конвенция о защите прав человека и правила по надзору за исполнением постановлений и условий мировых соглашений не предоставляют Комитету министров Совета Европы рассматривать и оценивать судебные акты, которые не являлись предметом рассмотрения ЕСПЧ. Иной подход, который был продемонстрирован по делу Навального и Офицерова, является расхождением с устоявшейся практикой ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы, говорится в позиции ведомства. Минюст настаивает на том, что исполнил постановление ЕСПЧ должным образом - пересмотрел приговор и выплатил компенсацию.

Решение Комитета министров Совета Европы носит рекомендательный характер и не является основанием для допуска Навального к выборам, говорит адвокат Дмитрий Аграновский: «России будут указывать, что она, по мнению комитета министров, выполнила решение не так или не до конца». Совет Европы призывает допустить Навального к выборам, но «призывать они могут к чему угодно», говорит он: «Россия исполняет свои законодательные нормы, для человека, у которого есть непогашенная судимость, существует ограничение на участие в выборах. Закон никто менять не будет, но этого комитет министров и не требует. Хотя, на мой взгляд, в своем заявлении комитет министров вышел за рамки своей компетенции, потому что решение в отношении Навального выполнено, другое дело, что возможно оно выполнено не так». По его мнению, единственной возможной процедурой было не обращение в комитет министров, а снова жалоба на новый приговор, и в новом решении можно было бы анализировать восстановлены ли права Навального или нет, хотя до выборов ее рассмотреть не успели бы.

Обязательны к исполнению решения ЕСПЧ, решение по Навальному и Офицерову было написано таким образом, что его нельзя было исполнить так, чтобы провести новый процесс и прийти к тем же выводам, говорит адвокат Кирилл Коротеев: «Поэтому очевидно, что решение ЕСПЧ не было исполнено. Исполнением решения является полная отмена приговора Навальному и Офицерову». Однако если решение ЕСПЧ обязательно к исполнению, то решение Комитета министров Совета Европы «де-факто легко игнорировать», говорит он: «Решения комитета министров являются мягкими пожеланиями. Хорошо, что он хоть какое-то решение принял, потому что обычно этого не делает. По многим делам они не делали ничего, как например, было с делом ЮКОСа. Однако никакой возможности включить Навального в избирательные бюллетени у комитета министров нет». В этом деле есть одно решение - отмена приговора Навальному, добавляет он: «Кассационные, надзорные жалобы - все эти средства защиты по российскому праву теоретически тоже могут закончиться отменой приговора».

Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров в 2013 г. получили условные сроки лишения свободы за хищение лесоматериалов у ФГУП «Кировлес» на 16 млн руб. По выборному законодательству осужденные за тяжкие преступления не могут выдвигаться на выборах в течение 10 лет после снятия или погашения судимости. В ноябре 2016 г. президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил дело на новое рассмотрение. Таким образом тогда к нему вернулась возможность баллотироваться на пост президента, и уже в декабре Навальный заявил о старте своей кампании. Верховный суд принял такое решение после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале 2016 г. удовлетворил жалобу Навального и Офицерова. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела. Однако уже в феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова вновь приговорил Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса». Таким образом Навальный вновь был лишен пассивного избирательного права, поскольку опять оказался осужден по тяжкой статье. После повторного приговора защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы с просьбой изучить дело «Кировлеса».

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