Алексей Навальный не собирается уходить из кандидатов в президенты

На выборы-2018 он не попадет, но может надеяться на 2024 год, считают эксперты

Кировский облсуд в среду признал законным второй приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса», снова лишив его права участвовать в любых выборах (см. врез). Сам политик настаивает, что Конституция ему это позволяет. Навальный уже открыл штабы в 26 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге. В его команду записался 96 791 волонтер, на сайте зарегистрировалось почти 420 000 человек, готовых поставить подписи за его выдвижение в президенты. В Москве штаб планируют открыть 17 мая.

В планах президентской кампании ничего не меняется, говорит руководитель штаба Навального Леонид Волков: «Наша стратегия изначально учитывала именно такое решение суда, поэтому менять мы ее не будем». По его словам, кампания началась за полтора года до выборов, чтобы создать политическое давление, дабы в «декабре 2017 г. у Кремля не было другого выбора, кроме регистрации Навального, а это решение лежит в политической плоскости».

Чтобы вернуть пассивное избирательное право, Навальный должен действовать через суд, заявил в среду зампред Центризбиркома Николай Булаев: «Он уже пытается вести президентскую кампанию и, как мне представляется, манипулирует пониманием людей относительно того, что якобы закон не действует» (цитата по «РИА Новости»).

Буква закона Избирательное законодательство запрещает баллотироваться не только осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление, но и тем, чья судимость снята или погашена менее 10 лет назад.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц говорит, что после вступления в силу приговора шансы быть зарегистрированным у Навального приближаются к нулю, и советует ему идти в Конституционный суд, хотя быстрого решения тот не вынесет. Однако Мельконьянц не исключает политического решения: «Россия – страна непредсказуемая, и при желании может произойти все, что угодно».

Цель кампании Навального – повышение его узнаваемости и понижение рейтинга власти, считает политолог Александр Пожалов, поэтому можно ждать дальнейших расследований, уличных акций и открытия штабов с целью создания точек напряжения для власти. Он также будет убеждать общественность, что «якобы власть вынесла приговор по политическим соображениям, опасаясь его как кандидата в президенты», уверен эксперт. По его мнению, Навальному важно показать, что он «не политик Садового кольца»: «Последние полгода он занимается выходом из столичного электорального гетто, поэтому критерием успеха акций 12 июня будет именно масштаб акций в регионах». Навальный понимает, что партсистеме предстоит обновление, а к 2024 г. будет актуален вопрос о новом кандидате в президенты, отмечает Пожалов: «Кампания Навального на фоне безрезультатных проектов других демократов усилит его претензии на роль лидера новой оппозиции, и он окажется самым узнаваемым. А региональные штабы способны составить основу для новой попытки регистрации его партии».

Активность Навального – это работа на будущее, а он сам – политик дальнего горизонта, согласен эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников: «Сторонники будут его поддерживать, несмотря на приговор, поэтому вряд ли Навальный придает этому какое-то значение. К тому же все понимают политический смысл приговора. Он продолжит кампанию вне кампании, и это будет его уникальное торговое предложение с точки зрения политического пиара».