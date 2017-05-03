Навальный снова не может быть кандидатом в президенты

После вступления в силу приговора по делу «Кировлеса» его вряд ли зарегистрируют, а в суды оппозиционер уже не успевает

Вступивший сегодня в силу приговор по делу «Кировлеса» лишает оппозиционера Алексея Навального права баллотироваться на пост президента по закону «О выборах президента». Сам политик по-прежнему уверен, что Конституция России оставляет ему такую возможность, и считает вступление в силу приговора юридически незначимым для выборов. Защита оппозиционера усматривает в этом юридическую коллизию, его штаб обещает продолжить борьбу.

В планах ведения президентской кампании ничего не меняется, сказал «Ведомостям» руководитель штаба Навального Леонид Волков: «Мы планировали кампанию еще до того, как приговор был отменен. Мы начали ее, когда он был отменен, и мы ни на секунду не сомневались, что приговор будет таким же. Это никак не влияет на наши планы». «Мы ведем кампанию, чтобы добиться регистрации Алексея Навального в качестве кандидата в президента, и мы этого добьемся», - написал Волков в своем Twitter.

Навальный обратится с жалобой в Страсбургский суд на повторный приговор по делу «Кировлеса», сообщил его адвокат Вадим Кобзев. «После изучения постановления областного суда мы составим и направим жалобу в ЕСПЧ», - цитирует Кобзева «Интерфакс». Агентство указывает, что если ЕСПЧ признает и второй приговор незаконным, его могут снова отменить.

В середине ноября 2016 г. президиум Верховного суда уже отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил дело на новое рассмотрение. До этого, в феврале 2016 г., ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального и бизнесмена Петра Офицерова. После отмены приговора штаб Навального объявил сбор «фьючерсов на подписи» за выдвижение оппозиционера кандидатом в президенты, фактически начав предвыборную кампанию.

Однако уже в феврале 2017 г. суд в Кирове дал Навальному и Офицерову те же самые сроки: пять лет и четыре года условно соответственно за хищение у «Кировлеса» 16 млн руб.

ЦИК напоминает Осужденные по тяжким и особо тяжким статьям УК не имеют права выдвигать свою кандидатуру на выборах, напомнила сегодня секретарь Центризбиркома Майя Гришина. «Безотносительно к каким-либо персонам граждане России не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления», - сказала Гришина (ТАСС).

Есть ли шанс у Навального?

Согласно пункту 5.2 ст. 3 закона «О выборах президента» не имеют права быть избранными президентом России граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Навальный не раз указывал, что Конституция России позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. Ст. 32 Конституции гласит: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».

Навальный имеет судимость по тяжкой статье, поэтому он не имеет права участвовать в выборах, говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «При этом Конституция содержит лишь два ограничения в части пассивного избирательного права - если лицо находится в местах лишения свободы и если ограничена дееспособность. Конституционный суд уже высказывался на эту тему, когда ограничивается пассивное избирательное право. И эта норма в законе уже скорректирована с учетом мнения Конституционного суда. Но можно проверить, правильно ли законодатель ее скорректировал. Но в любом случае какое-то ограничение возможно, поскольку так уже говорил Конституционный суд».

Поэтому после вступления в силу приговора шансы быть зарегистрированным на выборах у Навального приближаются к нулю, говорит Мельконьянц. «ЦИК будет действовать по закону о выборах президента. Навальному нужно обжаловать все эти судебные акты, но, чтобы дойти до Конституционного суда, нужно применить все эти нормы. Чтобы применить закон об основных гарантиях, где содержится зеркальная норма, нужно принять участие в небольших выборах, где он получит отказ в регистрации, который обжалует и дальше дойдет до Конституционного суда. Что касается закона о выборах президента, то его быстро применить не получится - нужно дождаться назначения выборов, дождаться отказа, но в ходе кампании Конституционный суд вряд ли успеет рассмотреть это дело», - говорит эксперт.

Мельконьянц предлагает ждать скорее «политических решений, нежели юридических». «Де-юре ЦИК будет ориентироваться на законодательство, но Россия страна непредсказуемая и при желании может произойти все что угодно - все будет зависеть от конъюнктуры на выборах, политического давления и т. д.», - считает эксперт.