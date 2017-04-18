Навальный набрал 300 000 виртуальных подписей за выдвижение в президенты

Оппозиционер Алексей Навальный объявил, что набрал 300 000 (точнее, 335 782) виртуальных подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты России на выборах 2018 г.

По российским законам, именно столько подписей претендент должен предоставить в ЦИК. «Причём в очень короткий срок (40 дней, включая техническое оформление). Причём в «мертвый сезон» - период сбора выпадает на новогодние праздники. Причём подписи должны быть собраны не менее, чем в 40 регионах страны. То есть фактически это ещё один заградительный барьер для участия в выборах», - пишет Навальный.

Чтобы преодолеть этот барьер, оппозиционер в декабре 2016 г. объявил сбор «фьючерсов на подпись», чтобы в нужное время быстро собрать 300 000 «идеальных» подписей. Каждая из виртуальных подписей - это e-mail, подтвержденный телефон и краткая анкета человека, пообещавшего поставить реальную подпись за Навального. «У тех кандидатов, которых Кремль хочет видеть на выборах, и бумагу нарезанную возьмут как подписи, мы такое не раз наблюдаем. Наши же подписи будут смотреть под микроскопом», - пишет оппозиционер.

Однако подписей может не хватить: в ЦИК можно сдать не больше 7500 подписей из одного региона, отмечает Навальный. Поэтому, «чтобы снизить риски забраковки в конкретном регионе», Навальный решил собрать не 300 000, а 1 млн подписей. Помимо страховки, это хорошее предвыборное мероприятие, а также способ привлечь волонтеров и напомнить властям о своей реальной поддержке, пишет Навальный.

В начале апреля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправку в закон «О выборах президента России», которая дает возможность назначить ближайшие выборы президента в 2018 г. на 18 марта. В 2018 г. выборы президента придутся на неделю, на которую выпадает Международный женский день 8 марта, и в соответствии с предлагаемой поправкой выборы могут быть перенесены на следующее воскресенье, которое, в свою очередь, совпадает с 18 марта, днем присоединения Крыма к России.