Демократия

Сергей Удальцов предложил выдвинуть единого кандидата в президенты от левых

Вышедший из тюрьмы оппозиционер призвал левые силы к объединению

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов намерен работать на консолидацию левых сил и обновление левого движения. Об этом он заявил на первой пресс-конференции после освобождения из колонии, где полностью отбыл срок по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади.

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Комментарии  ()
nevelitsa
09:30 10.08.2017
@Либеральная оппозиция слишком заигрывает с Западом, что в условиях давления после присоединения Крыма неприемлемо, считает Удальцов. Он также вспомнил о «болотном деле», заявив, что они будут добиваться компенсации от России в ЕСПЧ, а также требовать полного оправдания.@ Почему в ЕСПЧ, почему не в райсуде в Симферополе?
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