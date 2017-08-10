Сергей Удальцов предложил выдвинуть единого кандидата в президенты от левых
Вышедший из тюрьмы оппозиционер призвал левые силы к объединению
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Сергей Удальцов предложил выдвинуть единого кандидата в президенты от левых
А. Гордеев / Ведомости
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов намерен работать на консолидацию левых сил и обновление левого движения. Об этом он заявил на первой пресс-конференции после освобождения из колонии, где полностью отбыл срок по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади.
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