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Сергей Удальцов предложил выдвинуть единого кандидата в президенты от левых А. Гордеев / Ведомости

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов намерен работать на консолидацию левых сил и обновление левого движения. Об этом он заявил на первой пресс-конференции после освобождения из колонии, где полностью отбыл срок по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади.