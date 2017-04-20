Выдвижение Геннадия Зюганова в президенты откладывается

Несмотря на ранее звучавшие угрозы, ни лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ни другие коммунисты не ставили в среду во время отчета премьера Дмитрия Медведева в Госдуме вопрос об отставке правительства. Накануне фракция КПРФ запретила депутату Валерию Рашкину задавать вопрос о расследовании Алексея Навального в отношении Медведева. Часть вопроса Рашкина все-таки задал коммунист Николай Коломейцев, а Зюганов без упоминания фамилии Навального отметил, что «появился новый фюрер». На вопрос, почему коммунисты не стали требовать отставки правительства, собеседник в партии отмечает, что «был найден компромисс».

На следующей неделе секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов соберет политтехнологов для обсуждения перспектив президентской кампании. По его словам, вопрос будет стоять о том, может ли «Зюганов победить Путина». По словам собеседников в партии, вопрос замены Зюганова открыт и обсуждается. Ранее считалось, что он объявит о выдвижении в президенты на отчетно-выборном съезде в мае. Но его пресс-секретарь Александр Ющенко сообщил, что на съезде вопрос о кандидате в президенты едва ли будет обсуждаться.

То, что Зюганов не будет объединять вопросы о председателе партии и о кандидате в президенты на съезде, очевидно, говорит человек, близкий к партруководству: вопрос откладывается, ситуация постоянно меняется. Контакт с администрацией президента, по его словам, возобновился лишь недавно: 11 апреля начальник управления по внутренней политике Андрей Ярин встретился с Зюгановым и его замами. По словам думских собеседников, беседа прошла в рамках подготовки к встрече с первым замглавы администрации Сергеем Кириенко и затем с Путиным. Собеседник, близкий к администрации, говорит, что у Зюганова полная свобода действий: «Пусть делает, что хочет».

Третье место Согласно последним опросам ФОМа, коммунисты занимают лишь третью строчку в рейтинге партий – за них готовы проголосовать 9% опрошенных (на втором месте ЛДПР с 12%, на первом – единороссы с 49%).

Коммунисты всегда торгуются, итог торга после думских выборов – на три мандата больше, чем у ЛДПР, говорит человек в руководстве ЛДПР: «Тогда Зюганов устроил истерику, что в случае третьего места выведет людей на улицу, и им дали на три мандата больше». С новой администрацией сложнее это делать: пришло другое поколение людей и им безразлична разница в несколько процентов, считает собеседник.

На съезде будут ключевые дискуссии, пока же Зюганов продолжает торговаться, говорит собеседник в Госдуме: «Основной разговор будет с Путиным, который скоро должен встретиться с лидерами партий. Если Зюганов попадет к президенту до съезда, то он попытается обсудить максимум и тогда на съезде будет проводить свою линию увереннее». Видимо, Зюганов хочет обговорить вопросы преемственности в партии, а также оптимального кандидата на выборы, считает он: «Скорее всего, Зюганов не будет участвовать в выборах. К тому же его рейтинг вдвое ниже, чем у Жириновского».

Политтехнолог, работающий с КПРФ, отмечает, что с Зюгановым «миндальничают, потому что у него все еще есть прямой доступ к президенту». В процессе торга с администрацией за второе место и хороший уход коммунисты сливают все громкие темы: антикоррупционную повестку с Медведевым, сильных кандидатов в губернаторы и многое другое, считает он. Коммунисты «обтекают все острые вопросы, сливая самые яркие темы», соглашается другой работающий с КПРФ политтехнолог. Зюганов, по его словам, ведет «персональную стратегию выживания». Его задача – сделать вид, что он собирается выставлять молодого кандидата, и не выдвигать его, потому что в случае раннего выдвижения этого кандидата «съедят» конкуренты. Сейчас, по словам технолога, «все думают на [секретаря ЦК КПРФ] Юрия Афонина», но Зюганов не может объявить преемника за год до выборов – тогда начнется его закат.

До следующих думских выборов еще далеко, напоминает политолог Константин Калачев. Понятно, что КПРФ рискует проиграть Жириновскому, но, видимо, люди там решили, что на их век хватит, говорит эксперт: «Конформизм возобладал. Понятно, что есть торг и они могут себе выторговать что-то». Но плюсы этих уступок сомнительны, как и электоральные перспективы для партии, заключает Калачев.