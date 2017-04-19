КПРФ: Доверия к нынешнему курсу правительства нет

КПРФ настаивает на смене курса и формировании правительства народного доверия, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

«Доверия к нынешнему курсу правительства не может быть никакого. Мы настаивали и настаиваем на смене курса и формировании правительства народного доверия», - сказал Зюганов в преддверии отчета премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуме.

В КПРФ считают, что у Медведева нет членов правительства, способных эффективно заниматься финансовой, экономической и социальной сферами.

По словам Зюганова, рост экономики не наблюдается, а лучше стали жить лишь «богачи, миллионеры и миллиардеры, которые за год увеличили свои доходы на 20-30%».

Зюганов подчеркнул, что главным пороком является урезание даже утвержденных госпрограмм. «Я не знаю, как они сегодня будут отчитываться, но отчитываться им не о чем», - сказал лидер КПРФ.