Медведев: экономика вошла в фазу роста

Экономика России вошла в стадию роста, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в преддверии своего отчета в Госдуме 19 апреля.

«В целом ситуация в экономике действительно за последний год изменилась. Наша экономика вошла в стадию роста, мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года - это очень важно - рост промышленного производства составил 1,3%», - сказал он, добавив, что «это усредненный рост».

Путин в свою очередь призвал Медведева изучить возможность принятия дополнительных мер для привлечения инвестиций в экономику. «Сегодня складываются благоприятные условия для высокотехнологичного импорта, имею в виду укрепление национальной валюты, укрепление рубля. Это фундаментальный фактор - в связи с плавающим курсом он то улучшается, то становится менее привлекательным, но в этих условиях, наверное, было бы справедливым подумать о дополнительных мерах по поддержке инвестиций в российскую экономику», - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

«Хорошо, мы так и сделаем. Действительно, центральный пункт повестки дня - создание современной высокоэффективной, высокотехнологичной экономики, именно той экономики, которая генерирует основные доходы, чтобы мы были менее зависимы от нефтяных доходов», - ответил премьер.