Медведев рассказал, о чем отчитается перед Госдумой

Главным итогом работы правительства за последний год стало прекращение рецессии в российской экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, «кое-что не получилось», но главное, чего добилось правительство, - «спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления роста». «Это главный итог той работы, о которой я расскажу депутатам», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что практика докладов правительства об итогах работы за год существует уже девять лет. «Я когда-то ее начинал, и она доказала эффективность такого диалога с Государственной думой, сделала правительство более открытым и понятным для наших коллег-депутатов, а стало быть, для граждан нашей страны», - считает Медведев.