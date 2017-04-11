Медведев пообещал ответить на все вопросы депутатов после выступления в Госдуме

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что после своего отчета о работе правительства за 2016 г. перед депутатами Госдумы готов ответить на максимальное количество вопросов. «Работа будет немного по-другому построена. Мы договорились, что помимо доклада - он совсем коротким, конечно, быть не может, но я постараюсь сделать его чуть короче - будет много вопросов», - сказал Медведев во время встречи с руководством фракции «Единой России» в Госдуме. Он пообещал дать возможность задать вопросы как депутатам «Единой России», так и представителям других партий.

Ранее Госдума впервые увеличила число вопросов от депутатов выступающему с отчетом председателю правительства. «Совет Думы решил расширить возможность и позволить от каждой фракции задавать по пять вопросов, а не по три, как сейчас», - рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента РФ, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников. Также задать по одному вопросу смогут два депутата, которые не входят ни в одну из думских фракций.

Выступление Медведева в Госдуме запланировано на 19 апреля.