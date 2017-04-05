В Госдуме проголосовали против проверки расследования ФБК о Медведеве

Госдума на заседании в среду, 5 апреля, отклонила внесенный депутатами думской фракции КПРФ проект протокольного поручения провести парламентское расследование по материалам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвященным премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Авторами данного проекта поручения выступили Николай Коломейцев, Денис Парфенов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

«Поручить комитету Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции запросить в правоохранительных и регистрирующих федеральных органах информацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых благотворительных фондов и физических лиц, с тем чтобы уяснить степень достоверности примеров, озвученных Алексеем Навальным в публикации "Он вам не Димон", а также рассмотреть вопрос о возможности привлечения к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными», - говорится в проекте протокольного поручения.

Фонд борьбы с коррупцией 3 марта опубликовал большое расследование о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды. По поводу одного из объектов – земельного участка с жилым домом в подмосковном Знаменском, который, по данным ФБК, был подарен в августе 2010 г. Фонду поддержки социально значимых госпроектов («Соцгоспроект») бизнесменом Алишером Усмановым, – директор ФБК Роман Рубанов обратился в СКР с просьбой возбудить в отношении премьера и бизнесмена уголовное дело за взятку.

Медведев назвал «чушью и какими-то бумажками» расследование ФБК. По его мнению, все это делается по принципу «компота»: «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его».