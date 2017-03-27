Демократия
Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: Молодежный призыв

Воскресные акции против коррупции напомнили о зиме 2011/12 года

Навальному удалось добиться политизации молодежи, считают эксперты
Решение Конституционного суда не защитило Алексея Навального (слева) от полицейских
Решение Конституционного суда не защитило Алексея Навального (слева) от полицейских
Evgeny Feldman for Alexey Navalny’s campaign photo via AP

Антикоррупционные акции в воскресенье прошли в десятках городов России. Провести их предложил Алексей Навальный – поскольку власти почти не реагировали на факты из фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон»: как Дмитрий Медведев через благотворительные фонды распоряжается дорогой недвижимостью. Только на YouTube фильм посмотрело 11,8 млн человек.

В Москве, по данным ГУ МВД, на Тверской улице собралось 7000–8000 человек; задержано более 500, в отношении большинства составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга), один полицейский госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Сам Навальный был задержан почти сразу после выхода из метро, в офисе ФБК, по словам директора фонда Романа Рубанова, начались следственные действия по ст. 282 УК (экстремизм).

Самая крупная акция вне Москвы прошла в Санкт-Петербурге: по официальным данным, 3000 человек прошли с Марсова поля до Дворцовой площади, задержан 131 человек. Во Владивостоке, по подсчетам организаторов, протестовало около 1000 человек (задержано не менее 40), в Новосибирске – более 2000, сотни в Томске, Красноярске, Иркутске, Екатеринбурге.

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