Воскресные акции против коррупции напомнили о зиме 2011/12 года

Антикоррупционные акции в воскресенье прошли в десятках городов России. Провести их предложил Алексей Навальный – поскольку власти почти не реагировали на факты из фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон»: как Дмитрий Медведев через благотворительные фонды распоряжается дорогой недвижимостью. Только на YouTube фильм посмотрело 11,8 млн человек.

В Москве, по данным ГУ МВД, на Тверской улице собралось 7000–8000 человек; задержано более 500, в отношении большинства составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга), один полицейский госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Сам Навальный был задержан почти сразу после выхода из метро, в офисе ФБК, по словам директора фонда Романа Рубанова, начались следственные действия по ст. 282 УК (экстремизм).

Самая крупная акция вне Москвы прошла в Санкт-Петербурге: по официальным данным, 3000 человек прошли с Марсова поля до Дворцовой площади, задержан 131 человек. Во Владивостоке, по подсчетам организаторов, протестовало около 1000 человек (задержано не менее 40), в Новосибирске – более 2000, сотни в Томске, Красноярске, Иркутске, Екатеринбурге.