Одобряющих работу Медведева россиян в марте стало заметно меньше - «Левада»

Доля россиян, одобряющих работу премьер-министра России Дмитрия Медведева, снизилась с 52% в феврале до 42% в марте., сообщает «Левада-центр». Не одобряют его деятельность 57% граждан (47% месяц назад).

Работа правительства России вызывает симпатии у 43% респондентов (49% в феврале). Не довольны кабинетом министров 55% граждан (месяц назад — 49%).

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 82% россиян, недовольны его работой — 17% опрошенных.

Работу Государственной думы одобряют 38% респондентов (45% в январе), не одобряют - 60% (месяц назад - 54%).

Деятельностью губернаторов (в Москве мэра) удовлетворены 48% респондентов, а 51% - нет. В феврале соотношение этих показателей было иным - 52% и 46%.

Респондентов также попросили назвать 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют.

Топ-3 рейтинга остается неизменным уже год: на первом месте по-прежнему Путин (52%), на втором — министр обороны Сергей Шойгу (23%), на третьем - министр иностранных дел России Сергей Лавров (21%).

Далее следуют: лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (8%), Д.Медведев (7%), глава Чечни Рамзан Кадыров и патриарх Кирилл (по 4%), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (3%).

Не доверяют никому из российских политиков 15% респондентов, а 14% заявили, что не интересуются политикой.

По мнению 52% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении. Обратного мнения придерживается 33% респондентов, затруднились ответить 16%.

Фонд борьбы с коррупцией 3 марта опубликовал большое расследование о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды. По поводу одного из объектов – земельного участка с жилым домом в подмосковном Знаменском, который, по данным ФБК, был подарен в августе 2010 г. Фонду поддержки социально значимых госпроектов («Соцгоспроект») бизнесменом Алишером Усмановым, – директор ФБК Роман Рубанов обратился в СКР с просьбой возбудить в отношении премьера и бизнесмена уголовное дело за взятку.

Медведев выступает в Госдуме с ежегодным отчетом 19 апреля. Накануне премьер впервые прокомментировал расследование ФБК, назвав его «чушью и какими-то бумажками», собранными в политических целях. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин не поддержал инициативу КПРФ об официальной проверке фактов из расследования ФБК, призвав фракции объединиться, «чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб».