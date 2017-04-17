Медведев обсудит с Путиным отчет правительства перед Госдумой

Президент Владимир Путин обсудит с премьер-министром Дмитрием Медведевым отчет правительства перед Госдумой, запланированный на 19 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин работает в Москве и занимается вопросами экономики: «Это достаточно рутинная закрытая работа». Как пояснил Песков, «президент имеет в виду обменяться информацией на предмет того, с чем именно будет выступать премьер, какое у правительства видение экономической тактики и стратегии, имеющихся достижений и проблем».

По словам Пескова, вечером у Путина запланирован «достаточно важный международный телефонный разговор».