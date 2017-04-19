«Справедливая Россия» раскритиковала работу правительства

Фракция «Справедливая Россия» отрицательно оценит деятельность правительства в ходе предстоящего отчета кабмина за работу в 2016 г., заявил руководитель фракции Сергей Миронов. Отчет Госдуме представит премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам Миронова, эсеры не сомневаются, что отчет будет оптимистичный и Медведев расскажет о достижениях, например, о борьбе с инфляцией.

«Действительно, инфляция низкая. Но нужно понимать, что она низкая прежде всего потому, что у людей нет денег, люди перестали ходить в магазины, люди перестали просто платить, потому что нечем платить», - сказал Миронов.

Он предупредил, что «мы будем слышать и видеть эквилибристику различными макроэкономическими показателями, но, к сожалению, это абсолютно далеко от реальной жизни наших граждан».

Миронов заявил, что эсеры вручат Медведеву доклад по социальным итогам прошлого года, отражающий реальное социально-экономическое положение граждан и страны.